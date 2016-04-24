Вашингтон, 25 апреля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама планирует увеличить число американских военнослужащих в Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Как ожидается, соответствующее официальное заявление глава Белого дома сделает в понедельник, 25 апреля. Как сообщает Reuters, соответствующую информацию опубликовал американский ежедневник Wall Street Journal.

Иван Шилов REGNUM Обама

По данным источника в администрации Обамы, дополнительный контингент американских военнослужащих численностью до 250 будет направлен в Сирию в ближайшее время. Общее число американских военных в стране, таким образом, может достигнуть трехсот.

Между тем в Белом доме пока никак не прокомментировали сообщение WSJ.