Кишинёв, 25 апреля, 2016, 01:23 — ИА Регнум. В минувшее воскресенье, 24 апреля, в Кишиневе в результате беспорядков на протестном митинге пострадали 16 человек, 14 из которых — полицейские. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, передает НТВ

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Глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзар заявил, что сотрудникам правоохранительным органов удалось предотвратить беспорядки, в результате чего пострадали 14 полицейских, из них четверо госпитализированы. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Большинство травм было получено от камней.

«К сожалению, есть двое гражданских, которые также обратились за помощью», — отметил Пынзар.

Задержан один молодой человек в возрасте 24 лет, его арестовали на 72 часа по подозрению в причастности к беспорядкам. Акции протеста в центре молдавской столицы были организованы движением «Достоинство и правда».

Напомним, что 24 апреля в Кишиневе состоялся антиправительственный митинг, где демонстранты выступали против решения Центризбиркома о запрете на проведение референдума по изменению Конституции. Митингующие окружили здание правительства. Акция начиналась мирно, однако потом демонстранты вступили в борьбу с полицейскими. Беспорядки начались, когда участники акции протеста попытались прорваться к дому молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.