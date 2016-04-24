Ереван, 25 апреля, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Маргерит Баранкитс из «Дома Шалом» и госпиталя REMA в Бурунди стала первым лауреатом премии Aurora Prize for Awakening Humanity в размере 1 миллиона долларов. На церемонии, прошедшей в Ереване, Армения, был отмечен уникальный вклад Баранкитс в дело спасения тысяч детей и оказания помощи сиротам и беженцам, пострадавшим от гражданской войны в Бурунди.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе премии, приняв награду из рук сопредседателя отборочной комиссии премии Aurora Prize Джорджа Клуни, Маргерит Баранкитс сказала: «Наши ценности — это общечеловеческие ценности. Если человеку свойственно чувство собственного достоинства, если он полон сострадания и любви, то ничто не может ни напугать, ни остановить его. Любовь остановить невозможно. Это не под силу ни армиям, ни ненависти, ни репрессиям, ни голоду — ничему».

Ставшая первым лауреатом премии Aurora Prize Маргерит Баранкитс получит грант в $100 000 и продолжит благотворительную эстафету, пожертвовав награду в размере $1 000 000 организациям, вдохновившим её саму на гуманитарную деятельность. Маргерит Баранкитс планирует разделить награду между тремя организациями для поддержки и реабилитации детей, ставшими беженцами и сиротами, а также для борьбы с детской бедностью. Вот эти организации: Фонд Великого Герцога и Великой Герцогини Люксембурга, Фонд Жана-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд Bridderlech Deelen, Люксембург.

«Я выбрала именно эти организации, так как даже в самые трудные времена их сотрудники неизменно поддерживали и никогда не покидали меня. Они разделяют мои ценности, лежащие в основе «Дома Шалом», — сострадание, дружелюбие, достоинство и бескорыстную щедрость» — подчеркнула Баранкитс.

«Маргарет Баранкитс — живой пример того, что может добиться один человек, несмотря на репресссии и другие препятствия, кажущиеся непреодолимыми», — сказал сопредседатель отборочной комиссии премии Aurora Prize Джордж Клуни. «Мы чествуем Маргарет Баранкитс за мужество, преданность своему делу и самоотверженность. Я надеюсь, что она также вдохновит каждого из нас задуматься о том, что мы можем сделать, чтобы встать на защиту тех, чьи права нарушаются, тех, кто больше всего нуждается в нашей солидарности или поддержке», — отметил Клуни.

Маргерит Баранкитс из «Дома Шалом» и больницы REMA в Бурунди спасла тысячи жизней и заботилась о сиротах и беженцах в годы гражданской войны в Бурунди. Когда началась война, Баранкитс, принадлежащая к племени тутси, попыталась спрятать 72 ближайших соседей-хуту, чтобы защитить их. Однако их нашли и убили, заставив Баранкитс присутствовать при казни. После этого ужасающего случая она начала свою работу по спасению детей и беженцев и их поддержке. Маргерит Баранкитс спасла около 30 тысяч детей, а в 2008 году открыла больницу, где на сегодняшний день медицинскую помощь получили более 80 тысяч пациентов.

В ходе церемонии собравшиеся также чествовали трёх других финалистов премии Aurora Prize, внёсших уникальный вклад в дело сохранения человеческих жизней: доктора Тома Катену — врача больницы Mother of Mercy, расположенной в Нубийских горах в Судане; Седу Гулам Фатиму — генерального секретаря группы «Пакистанский фронт освобождения от кабального труда» и Бернара Кинви — католического священника из города Боссемптель в Центральноафриканской республике. По случаю первой в истории церемонии вручения премии Aurora Prize, каждому из этих выдающихся гуманитарных деятелей будет также вручена награда в $25,000 от соучредителей премии Aurora Prize, для поддержки организаций, которые вдохновили финалистов премии на гуманитарную деятельность.

Ведущие гуманитарные деятели и члены отборочной комиссии премии Aurora Prize: Гарет Эванс, Хина Джилани, Лейма Гвоби, Ширин Эбади и Вартан Грегорян, приняли участие в церемонии вручения премии Aurora Prize.

«Во время отбора кандидатов на получение премии Aurora Prize мы услышали огромное количество воистину невероятных историй о силе человеческого духа. Мы узнали, как много в мире потрясающих людей, которые неустанно трудятся, чтобы помочь другим, — сказал Вартан Грегорян, член Отборочной комиссии премии Aurora Prize и соучредитель инициативы 100 LIVES. — Мы гордимся тем, что у нас есть возможность воздать должное Маргерит Баранкитс и поддержать осуществляемую ею важнейшую деятельность. Она — прекрасный пример того, какое огромное влияние один человек может оказать на жизни многих других».

Премия Aurora Prize будет вручаться ежегодно 24 апреля в столице Армении Ереване. Лауреатами премии станут люди, которые внесли исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. От лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, каждый год лауреат Aurora Prize будет получать грант в размере 100 тысяч долларов, а также уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию Aurora Prize входят лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови; экс-президент Ирландии Мэри Робинсон; правозащитница Хина Джилани; бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс; президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и знаменитый актер и филантроп Джордж Клуни.