Вена, 25 апреля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. В воскресенье, 24 апреля, в Австрии определись участники второго тура президентских выборов. Согласно результатам подсчета 99,9% бюллетеней, участниками стали Норберт Хофер, лидер от правой Австрийской партии свободы, и Александр Ван дер Беллен, независимый кандидат и экс-лидер австрийский «зеленых». Об этом сообщает телеканал ORF.

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За лидера националистов свои голоса отдали 35,4% избирателей, за независимого кандидата, выигравшего в напряженной борьбе у бывшего главы Верховного суда Австрии, Ван дер Беллена проголосовал 21,3%. Ни один из кандидатов от правящих партий не смог пробиться во второй тур. Так, худшие результаты за всю послевоенную историю страны показали Рудольф Хундсторфер от СПА — 10,9% и Андреас Коль (АНП) — 11,2%.

Хайнц Фишер, действующий президент Австрии от социал-демократов, пробыл на посту главы государства 12 лет. До июля текущего года он будет возглавлять государство, после чего состоится инаугурация нового лидера, и Фишер сложит с себя полномочия.

Напомним, что подсчет голосов завершится сегодня, 25 апреля, будут подсчитаны голоса, отданные гражданами досрочно по почте. Второй тур президентских выборов в Австрии состоится 22 мая.