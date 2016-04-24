Москва, 25 апреля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. В одном из отелей в центре Москвы вечером воскресенье, 24 апреля, произошло возгорание. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар, сообщает телеканал НТВ.

Рафаэль Санти. Пожар в Борго (фрагмент 5). 1514

Администрация отеля организовала эвакуацию посетителей, в результате происшествия никто не пострадал. Открытое горение было зафиксировано не небольшой площади, и благодаря своевременной ликвидации возгорания распространение пламени удалось избежать.

По предварительным данным, пожар возник в здании гостиницы «Кузнецкий Инн», уточняет LifeNews. Вероятно, источником возгорания стали строительные леса.

В настоящее время, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.