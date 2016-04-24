Курган, 24 апреля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Курганские дизайнеры осквернили мемориальную доску, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны, народному артисту РСФСР Виктору Леонидовичу Шадровскому. Оскорбительное «художество» выставлено на всеобщее обозрение в самом центре города, на улице Ленина, 20 — в нескольких минутах ходьбы от администрации Кургана.

Юлия Васильева Безобразная дизайнерская выходка в центре Кургана

Оформители витрины магазина джинсовой одежды натянули баннер поверх мемориальной доски, а затем вырезали «окно» для памятного знака. В результате прохожие видят лежащего на железнодорожных путях ковбоя, над которым висит мемориальная таблица с пятиконечной звездой.

«Признаться, я не нахожу слов, чтобы прокомментировать этот позор и плевок в душу, — написала на своей странице в «Фейсбуке» курганский журналист Юлия Васильева, первая опубликовавшая фотографии кощунственной выходки. — Я не могу подобрать эпитетов и определений. Для меня очевидно, что ни у тех, кто натягивал баннер с развалившимся ковбоем, ни у тех, кто вырезал в нём дырку для мемориальной доски ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Виктора Шадровского (у ковбоя в ногах), ни у тех чиновников, кто это согласовывал, нет ни совести, ни элементарных представлений о приличии, ни памяти».

ИА REGNUM уточняет, что Виктор Шадровский — выдающийся театральный деятель Зауралья. С 1947 года на протяжении 60 лет Шадровский был актёром Курганского государственного театра драмы.

В ноябре 1938 года Шадровский призван в Красную армию, был курсантом 136-го гаубичного полка в городе Благовещенске. С мая 1942 года служил в артиллерийском полку 96-й Амурской дивизии. С апреля 1943 года был командиром орудия 68-й гвардейской дивизии. В том же 1943-м году был удостоен ордена Красной Звезды.

«Расчёт тов. Шадровского в бою с августа по 30 декабря 1942 года уничтожил 3 н[аблюдательных] п[ункта] противника, 3 пулемёта с прислугой, 1 склад боеприпасов; разрушено 15 блиндажей, разбита 1 автомашина, подавлен огонь минбатареи и 1 шестиствольный миномет», — говорится в наградном листе на имя Шадровского за подписью командира 1059-го артполка майора Иванова.

С ноября 1943 года Виктор Шадровский — командир взвода ансамблистов 40-й армии. За свою художественную самодеятельность на передовой награждён медалью «За боевые заслуги». Читаем в приказе: «Тов. Шадровский лично участвовал в 1000 концертах. Его художественное чтение о Героях Отечественной войны вдохновляет офицеров и рядовых солдат на дальнейшие боевые подвиги против немецких захватчиков». Закончил войну под Прагой.

За годы работы в Курганском государственном театре драмы Шадровский сыграл более 400 ролей, став признанным творческим лидером труппы. Среди его лучших работ были: Иван Кольцов в «Ермаке», дед Щукарь в «Поднятой целине», Хлестаков в «Ревизоре», Мурзавецкий в «Волках и овцах», Митрич во «Власти тьмы», Вишневский в «Доходном месте», Васков в «А зори здесь тихие». «Актёр широкого творческого диапазона, Шадровский равно был убедителен как в амплуа героя, так и в комических и характерных образах», — сообщает о Шадровском региональный портал «Лица Зауралья».

Виктор Леонидович Шадровский скончался в 2007 году на 87-м году жизни.