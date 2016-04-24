Санкт-Петербург, 24 апреля, 2016, 20:44 — ИА Регнум.



vtb-league.com Баскетбольная единая лига ВТБ

[[[flag-ru]]] «Зенит» (Санкт-Петербург) — [[[flag-ru]]] УНИКС (Казань) 89:65 (23:20, 28:19, 15:14, 23:12)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) (23:20, 28:19, 15:14, 23:12) [[[flag-ru]]] «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — [[[flag-lv]]] ВЭФ (Рига, Латвия) 71:63 (19:20, 17:16, 26:10, 9:17)24.04.2016

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ВЭФ (Рига, Латвия) (19:20, 17:16, 26:10, 9:17)24.04.2016 [[[flag-ee]]] «Калев» (Таллин, Эстония) — [[[flag-by]]] «Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) 81:73 (23:13, 21:26, 15:20, 22:14)

«Зенит» дома переиграл казанский УНИКС, которому ничего уже не было нужно. Он занял второе место. «Локомотив-Кубань» тоже дома победил рижский ВЭФ. Четвёртыми теперь в любом случае будут «Химки», опережающие и «Зенит», и «Локомотив-Кубань» по личным встречам. Кто станет третьим, а кто пятым, решится в Санкт-Петербурге 28 апреля, когда"Зенит», и «Локомотив-Кубань» проведут последний в регулярном чемпионате матч. Краснодарцы перед этим успеют вычснить свои отношения с испанской «Барселоной» в решающем матче за выход в «Финал четырёх» Евролиги. «Зенит» же будет спокойно готовиться к решающему матчу регулярного чемпионата.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ здесь.