Страсбург, Франция, 24 апреля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Неизвестный с канцелярским ножом совершил нападение на военный патруль во французском городе Страсбург. Об этом, как передает RT, сообщил представитель префектуры департамента Нижний Рейн.

Ryk Neethling Нож

«Во время патрулирования вокзала две пары военнослужащих издалека заметили человека, приближавшегося к ним с ножом для бумаги, — уточнил источник. — Один из военных получил небольшой порез щеки».

По предварительным данным, злоумышленник выкрикивал слова на арабском языке.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступника.