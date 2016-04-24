Цхинвал, 24 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Православные верующие в Южной Осетии отметили праздник входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье. В храмах республики прошли праздничные богослужения. По традиции больше всего людей пришли в Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале.

ИА REGNUM Вербное Воскресенье в Южной Осетии

Настоятель храма отец Иаков Хетагуров произнес воскресную проповедь и поздравил прихожая с праздником. «По истории праздника в день, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, люди в знак приветствия связали зеленые ветви и клали их перед ним, признавая в нем, таким образом, Царя Вселенной», — сказал отец Иаков.

После богослужения прихожане пошли крестным ходом к Поклонному кресту, установленному у восточного въезда в Цхинвал. На этом месте состоялось освещение веток вербы.

Православных с праздником поздравил и президент Леонид Тибилов, который присутствовал на литургии в храме и принял участие в крестном ходе. «Пусть Божья благодать будет в доме каждого из вас. Очень приятно, что столько людей пришли сегодня в церковь, приняли участие в крестном ходе. Сегодняшний праздник связан с чистотой, и я желаю, чтобы она была в душе каждого из вас», — сказал президент.

Напомним, по евангельскому сказанию, Иисус Христос с апостолами направлялся из Вифании в Иерусалим, чтобы там отпраздновать Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву осла. Он попросил учеников привести к нему животное, на его спину они постелили свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в Иерусалим, паломники и местные жители, узнавшие о чуде воскрешения Лазаря в Вифании, приветствовали Спасителя. На дорогу люди бросали пальмовые ветви и стлали свои одежды. В память об этом дне во всех православных храмах принято сегодня освящать украшенные ветви деревьев (вербы).