Анкара, 24 апреля, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Журналистка нидерландской газеты Эбра Умар, которая была задержана в Турции по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отпущена из полиции под подписку о невыезде. Об этом сама сотрудница СМИ заявила на своей странице в Twitter.

Vic/flickr Свобода

«Свободна, но дала подписку о невыезде», — написала Умар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля сотрудники полиции Турции задержали журналистку Эбру Умар и доставили ее в участок курортного города Кушадасы (провинция Айдын).

По предварительным данным, сотрудницу нидерландской газеты заподозрили в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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