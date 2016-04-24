Химки, Московская область, 24 апреля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем поле переиграл столичное «Динамо» в матче 25-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 24 апреля на «Арене Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 1:0.

pfc-cska.com Матч ЦСКА — «Динамо»

Героем встречи стал игрок сборной России Алексей Березуцкий, забивший единственный мяч на 56-й минуте.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 50 очков и вновь вышли на первое место в таблице чемпионата России, московское «Динамо» с 24 баллами сохранило 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:0.

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