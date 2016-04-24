Обама: Санкции с РФ будут сняты после выполнения Минских соглашений
Берлин, 24 апреля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Санкции против Российской Федерации будут сняты после выполнения Минских договоренностей. Об этом, как передает RT, заявил президент США Барак Обама на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Ганновере.
«Санкции могут и должны быть сняты с России, когда она выполнит свои обязательства», — сказал глава Белого дома.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции со стороны Запада были введены в отношении России в связи с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе.
Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.
В ответ власти РФ ограничили импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении Москвы санкции.