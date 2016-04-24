Москва, 24 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Москве на 95-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Архипова. Об этом сообщается на официальном сайте Московского академического театра сатиры.

satire.ru Нина Архипова

«Не стало Нины Николаевны Архиповой», — отмечается в сообщении.

Нина Архипова родилась 1 мая 1921 года в Омске. В 1945 году будущая актриса закончила Театральное училище им. Щукина в Москве. В 1951 году Архипова пришла в Театр Сатиры, где сыграла более 100 ролей.

Кроме того, актриса исполнила около 30 ролей в кино, популярность ей принес фильм-спектакль «Проснись и Пой» (1974 год).