Кишинёв, 24 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В воскресенье, 24 апреля, в столице Молдавии произошли стычки между участниками акции протеста и сотрудниками полиции, передает «Коммерсантъ».

gov.md Молдавский полицейский

По данным газеты, потасовки «вспыхнули» у дома и офиса местного олигарха Влада Плахотнюка, который, по мнению митингующих, стоит за правящей в стране коалицией проевропейских партий.

Известно, что плотный кордон полиции не устоял под натиском участников акции протеста, которые выступают с требованием отставки действующих властей.

В настоящее время к месту событий стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в столице Молдавии состоялся антиправительственный митинг, участники которого приняли резолюцию с требованием проведения досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими. Акцию протеста организовала гражданская платформа «Достоинство и справедливость» (DA).

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