Йошкар-Ола, 24 апреля, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Каждый пятый медицинский работник в России получает менее 10 тыс. рублей. При этом большинство врачей и медсестер отмечают острый дефицит кадров в здравоохранении, а треть заявляет о снижении качества и доступности медицинской помощи. О снижении заработной платы с начала прошлого года заявили 38% опрошенных врачей из 21 региона-участника форума ОНФ «Форум действий. Регионы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта, который проходит в Йошкар-Оле.

Хирург Е. В. Павлов в операционном зале. Илья Репин. 1888

Экспертами ОНФ было опрошено более 5300 медработников (4,4 тыс. врачей и 869 специалистов среднего персонала). 38% врачей из 21 региона-участника форума заявили, что их заработная плата с начала прошлого года упала. Особенно остро ситуация обстоит в Удмуртии (о снижении заработной платы сообщили 60% медработников), Вологодской области, Саратовской области (50%) и Свердловской области (почти 49%).

Согласно опросу «фронтовиков», каждый пятый медработник в регионах-участниках форума (19,5% опрошенных) заявил, что, занимая одну ставку, зарабатывает менее 10 тыс. рублей в месяц. Больше всего респондентов с такой низкой зарплатой оказалось в Пензенской области (36%), Саратовской и Ульяновской областях (36,8%). О зарплате в размере более 50 тыс. рублей сообщили только 1,26% опрошенных.

Согласно мониторингу ОНФ, почти треть медицинских специалистов зарабатывает 10−15 тыс. рублей, 21% — 15−20 тыс. рублей, 16% — 20−25 тыс. рублей 7% — 25−30 тыс. рублей. 21% опрошенных отметил, что сталкивался с задержкой зарплаты.

«То, что и врачи, и медперсонал среднего звена заявляют о снижении уровня заработной платы в денежном и реальном выражении в 2015 году, на мой взгляд, тревожный симптом неверных приоритетов работы федерального и региональных Минздравов. Это говорит о том, что оптимизация здравоохранения не привела к заявленному повышению заработной платы, а средние отчетные показатели в этой области далеки от реальности», — считает директор фонда «Здоровье», член центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Также в ходе опроса ОНФ 78% респондентов отметили наличие дефицита медицинских кадров в своих учреждениях. Больше всего нехватка медицинских специалистов ощущается в Марий Эл, Коми, Пензенской области, где об этом заявили практически все участники мониторинга. Треть опрошенных считает, что вследствие оптимизации системы здравоохранения качество и доступность медицинской помощи не повысились, а существенно снизились.

«В большинстве регионов оптимизация системы здравоохранения проводилась непродуманно, что подтверждают многие факты. И, конечно же, возникающие у населения вопросы касаются в основном региональных органов исполнительной власти, которые в процессе оптимизации ограничиваются сокращением ресурсов, в том числе и кадровых», — говорит Эдуард Гаврилов.

В «майском указе» президент РФ, лидер Общероссийского Народного фронта Владимир Путин поручил обеспечить повышение зарплаты врачам до 200% от средней по соответствующему региону.

Также участники дискуссии подняли вопрос о больших диспропорции в зарплатах руководителей медучреждений и обычных врачей. ОНФ поднимал эту проблему на форуме «За качественную и доступную медицину!», по итогам которого президент России Владимир Путин поручил до 15 феврале 2016 года региональным властям принять соответствующие меры. Правительство отчиталось в своем докладе о том, что в настоящее время разница в зарплатах руководителей медучрежений и рядовых врачей не превышает восьмикратного размера. Однако, уточняют активисты, это — «средняя температура по больнице», то есть в одних учреждениях разница действительно небольшая, а в других — в десятки раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 апреля, в Йошкар-Оле проходит двухдневный форум ОНФ «Форум действий. Регионы». Форум проходит в Йошкар-Оле. В его работе принимают участие более 450 человек, представляющие 21 регион России (все регионы Поволжья, а также ряд субъектов Северо-Западного федерального округа и Урала). Основные темы форума посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов — развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, качеству услуг ЖКХ, а также выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления.