Самара, 24 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. «Ситуация напоминает Кущевку, тем более что Сызрань — очень криминальный район. Андрей Гошт был переведён с должности начальника ОМВД менее года назад. Основная версия — месть». Такую информацию обнародовал в Твиттер депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM.

volga.news Замначальника штаба ГУ МВД Самарской области Андрей Гошт

«Беспрецедентное по жестокости убийство зам.нач.штаба Самарского ГУМВД А. Гошта и 5 его родственников. Основная версия — месть. Убийц было не меньше трех. Забивали людей железными прутами и молотками, большинство погибло во сне. Очевидно, что преступники шли именно убивать. В доме обнаружен муляж взрывного устройства, но, похоже, это попытка вывести на ложный след. А. Гошт был переведён в Самарскую область при прежнем начальнике ГУМВД Юрии Стерликове, с которым они служили в Омске. После перевода Стерликова в Новосибирск он звал его начальником полиции города. Ситуация напоминает Кущевку, тем более что Сызрань — очень криминальный район. Андрей Гошт был переведён с должности начальника ОМВД менее года назад», — написал в Твиттер близкий к источникам силовых ведомств Александр Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области Андрея Гошта — экс-начальника полиции Сызрани и он сам найдены мертвыми 24 апреля в частном доме в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области. Все они — члены одной семьи. По факту обнаружения тел 6 человек и тяжелого ранения малолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 2-х и более лиц, покушение на убийство).

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