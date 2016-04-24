Дмитров , Московская область, 24 апреля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В подмосковном Дмитрове угнали автомобиль Toyota RAV4, стоимость которого превышает 1 млн рублей. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

toyota.ru Toyota RAV4

«В Дежурную часть УМВД обратилась женщина, проживающая по адресу: Дмитров, ул. Оборонная, дом 8, с сообщением о том, что от дома по месту проживания заявительницы неизвестный похитил её автомашину марки Toyota», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». По предварительным данным, стоимость похищенной иномарки составляет 1,3 млн рублей.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника.