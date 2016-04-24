Йошкар-Ола, 24 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Каждый пятый россиянин заявляет о том, что с начала 2015 года доступность и качество медицины значительно ухудшились. За три года оптимизации системы первичной медико-санитарной помощи были уволены больше 12 тыс. медработников. За этот же период в стране сократили более 50 тыс. коек-мест в медучреждениях. Такие данные были озвучены сегодня, 24 апреля, на форуме ОНФ «Форум действий. Регионы» в Йошкар-Оле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В госпитале (фрагмент). Василий Верещагин. 1901

Мониторинг доступности и качества медпомощи был проведен в марте-апреле 2016 года в 85 регионах. В ходе исследования было опрошено 11 тыс. пациентов и 5 тыс. врачей, активисты ОНФ посетили более 170 фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых сельских населенных пунктах.

Согласно опросу, приведённому ОНФ, 20,5% россиян считают, что с начала 2015 года доступность медпомощи ухудшилась, почти такая же цифра по этому показателю в 21 регионе-участнике форума — 25%. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Архангельской области, там всего 5,6% сообщило об ухудшении ситуации. Противоположная ситуация в Башкирии — 43,9% респондентов констатируют ухудшение доступности медпомощи.

Вторым по важности после доступности медпомощи является ее качество. Также 20% пациентов отмечает, что оно снизилось (в регионах-участниках форума — 25%). Больше всего недовольных качеством медпомощи зафиксировано в Мордовии (53,8%), Удмуртии (43,3%), Свердловской области (44,9%) и Башкирии — 34,8%.

Наибольший дефицит медицинских кадров, по данным ОНФ, зафиксирован в республиках Марий Эл и Коми, Пензенской и Кировской областях, а также в Ульяновской и Архангельской областях. О том, что не хватает фельдшеров и медсестер, в Марий Эл заявили 40% опрошенных, в Мордовии 28,2%. О дефиците терапевтов в Архангельской области заявили 63% пациентов, Татарии — 36,5%, Башкирии — 36,4%. При этом опрошенные отмечают острую нехватку узких медспециалистов — в Башкирии об этом сказали 86,4%, Вологодской области — 86,3%, Чувашии — 80%.

Данные опроса показывают, что в настоящее время лишь 27% пациентов могут записаться на прием к врачу через интернет. По информации ОНФ, лучше всего ситуация в Чувашии (65%), Кировской области (72,4%), Архангельской области (51,9%). Хуже всего обстоят дела с электронной записью к медспециалистам в Коми (11,5%), Свердловской области (11,5%), Челябинской области (8,5%).

Мониторинг показал, что одна пятая часть пациентов не может получить медицинскую помощь в выходные дни. Сложнее всего попасть к врачу в субботу и воскресенье в Удмуртии (45,6%), Курганской области (46,3%), Мордовии (43,6%).

Трудности возникают и при получении скорой медпомощи. 35% опрошенных по всей стране сказали, что скорая приезжает вовремя, то есть в течение 20 минут. Хуже всего ситуация сложилась в Ульяновской области (5,3%), Мордовии (10,3%), Пензенской области (11,1%), Пермском крае (13,3%). Противоположная ситуация — в Оренбургской области (65,7%), Ненецком АО (35%) и Коми (28%).

В ходе мониторинга активисты ОНФ проинспектировали 170 ФАПов на предмет их оснащенности согласно стандарту Минздрава РФ и выяснили, что в каждом четвертом нет необходимого оборудования, в 21,6% случаях отсутствуют лекарственные препараты.

«Исследование ОНФ наглядно продемонстрировало, что уровень доступности и качества медпомощи закономерно падает после сокращения врачей и койко-мест в медучреждениях», — делают вывод «фронтовики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл проходит форум ОНФ «Форум действий. Регионы». Форум проходит в Йошкар-Оле. В его работе принимают участие более 450 человек, представляющие 21 регион. Основные темы форума посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов — развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, качеству услуг ЖКХ, а также выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления.