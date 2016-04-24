Йошкар-Ола, 24 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Эксперты ОНФ на «Форуме действий. Регионы» предложили на законодательном уровне дополнить перечень обязательных к публикации сведений в сфере ЖКХ. В частности, предлагают публиковать информацию о деятельности Общественного совета по ЖКХ при главе региона, наличие программы расселения аварийных домов, рейтинга управляющих компаний, наличие документов об открытых и завершенных конкурсах, документация о закупках регионального оператора на хозяйственные нужды, наличие рейтинга управляющих компаний и реестра многоквартирных домов по муниципальным образованиям с указанием формы управления.

Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (фрагмент). Илья Репин. 1870

ОНФ, в свою очередь, опубликует в мае стандарт информационной открытости в сфере ЖКХ для того, чтобы проверка сайтов органов власти, региональных операторов капитального ремонта и государственных жилищных инспекций по наличию необходимой информации велась на регулярной основе. Мы также предлагаем дополнить на законодательном уровне перечень обязательных к публикации сведений, не определенных законом, но, по мнению ОНФ, необходимых для информационной открытости сферы ЖКХ. Результаты рейтинга будут направлены в регионы для размещения недостающей информации», — отметила эксперт ОНФ по ЖКХ Светлана Калинина.

На форуме эксперты ОНФ представили рейтинг информационной открытости регионов в сфере ЖКХ, в который пошли 21 регион, среди которых регионы Приволжского федерального округа, Архангельская, Вологодская, Свердловская, Челябинская области, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Курганская область. Мониторинг показал, что ни один из регионов, принимающих участие в межрегиональном форуме ОНФ в Марий Эл, не соответствует в полной мере требованиям, прописанным действующим законодательством о раскрытии информации в сфере ЖКХ. На большинстве сайтов отсутствует информация о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.

В тройку лидеров по информационной открытости регионов вошли Республика Башкортостан, Нижегородская область и Удмуртская республика. Лидерами по нарушению требований открытости стали Ульяновская и Самарская области и Республика Мордовия.

«Данный рейтинг свидетельствует, прежде всего, о низком уровне прозрачности в сфере ЖКХ в регионах. Такие субъекты, как Ульяновская область, Пермский край, Республика Татарстан, Самарская область и Республика Мордовия, участвовавшие в выборке, получили отрицательные результаты, поскольку в наименьшей степени размещают информацию, которая должна быть в открытом доступе по закону. Необходимо обеспечить прозрачность системы ЖКХ, что повысит доверие населения к отрасли в целом», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть» в Республике Башкортостан Шамиль Валеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 24 апреля в Йошкар-Оле открылся межрегиональный форум ОНФ «Форум действий. Регионы». В двухдневном мероприятии Общероссийского народного фронта принимают участие около 450 человек: активисты ОНФ из 21 региона Поволжья, Урала и Северо-Запада, а также федеральные и региональные эксперты, представители министерств и ведомств.

В первый день работы форума, 24 апреля, прошли пять тематических площадок рабочих групп ОНФ, посвящённых взаимодействию общества и власти, образованию и культуре, качеству повседневной жизни, экономическим вопросам и социальной справедливости. Участники форума обсудили реализацию «майских указов» и поручений президента, в частности вопросы повышения качества услуг ЖКХ, капитального ремонта домов, эффективности общественного контроля, импортозамещения в сельском хозяйстве, проблемы и перспективы развития бизнеса, а также исполнение поручений президента в сфере здравоохранения, актуальные вопросы доступности дошкольного и среднего образования.

Во второй день результаты дискуссии будут представлены на пленарном заседании вместе с конкретными предложениями по их решению. Ожидается, что в работе второго дня форума примет участие президент РФ Владимир Путин.