Чита, 24 апреля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Забайкальском крае перевернулся легковой автомобиль «Тойота-Фанкарго», в котором находились семь подростков. Как сообщает УМВД России по Забайкальскому краю, в результате ДТП погибли 2 человека.

Aaron Parecki Автомобильная авария

Авария произошла в воскресенье, 24 апреля, на автодороге около села Урлук.

«По предварительным данным, автомашину одному из подростков дал покататься отец, — говорится в сообщении. — Не справившись с управлением, водитель допустил опрокидывание иномарки».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ОМВД России по Красночикойскому району, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.