Брюссель, 24 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует усилить помощь Грузии, Украине и Молдавии, чтобы укрепить национальную безопасность и суверенитет этих стран. Об этом, как передает «Корреспондент», заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь НАТО

«Важно усилить работу по стабилизации соседнего региона, усилив поддержку стран на востоке, таких как Украина, Грузия и Молдова, которые находятся под давлением России и нуждаются в помощи по укреплению безопасности и суверенитета», — сказал он.

Заместитель генсека НАТО добавил, что на саммите НАТО в Варшаве, который состоится летом 2016 г., будет обсуждаться вопрос укрепления оборонительной доктрины и политики сдерживания по отношению к РФ и другим мировым угрозам.

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