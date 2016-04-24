Вершбоу: НАТО усилит помощь Украине, Грузии и Молдавии
Брюссель, 24 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует усилить помощь Грузии, Украине и Молдавии, чтобы укрепить национальную безопасность и суверенитет этих стран. Об этом, как передает «Корреспондент», заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
«Важно усилить работу по стабилизации соседнего региона, усилив поддержку стран на востоке, таких как Украина, Грузия и Молдова, которые находятся под давлением России и нуждаются в помощи по укреплению безопасности и суверенитета», — сказал он.
Заместитель генсека НАТО добавил, что на саммите НАТО в Варшаве, который состоится летом 2016 г., будет обсуждаться вопрос укрепления оборонительной доктрины и политики сдерживания по отношению к РФ и другим мировым угрозам.
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