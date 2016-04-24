Йошкар-Ола, 24 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин 25 апреля выступит на пленарном заседании «Форума действий. Регионы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

onf.ru Форум действий Общероссийского Народного Фронта

Форум проходит в Йошкар-Оле. В его работе принимают участие более 450 человек: активисты движения из 21 региона Поволжья, Урала и Северо-Запада России, а также федеральные и региональные эксперты ОНФ, представители исполнительной власти, журналисты.

Основные темы форума посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов — развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, качеству услуг ЖКХ, а также выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления.

Напомним, что в первый день работы форума раюотают пять тематических площадок рабочих групп ОНФ, на которых обсуждаются темы реализации «майских указов» и поручений президента, в частности вопросы повышения качества услуг ЖКХ, капитального ремонта домов, эффективности общественного контроля, импортозамещения в сельском хозяйстве, проблемы и перспективы развития бизнеса, а также исполнение поручений президента в сфере здравоохранения. Участники форума обсуждают актуальные вопросы доступности дошкольного и среднего образования, проблемы подготовки востребованных в регионах страны кадров и другие.

Во второй день результаты дискуссии будут представлены на пленарном заседании вместе с конкретными предложениями по их решению.

На форуме также работает выставка центров мониторинга и основных проектов ОНФ — «За честные закупки», «За права заемщиков», «Оценим качество дорог!».