Краснодар, 24 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Уфу» в матче 25-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 24 апреля в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0.

fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Уфа»

В составе хозяев поля отличились Вандерсон (дубль), Федор Смолов и Сергей Петров.

Таким образом, «Краснодар» (46 очков) на данный момент находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Столько же — у московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита». Однако, у подопечных Андре Вилош-Боаша имеется игра в запасе.

«Уфа» с 23 очками идет 13-й позиции.

Премьер-лига. 25-й тур.

«Краснодар» (Краснодар) — «Уфа» (Уфа) — 4:0.