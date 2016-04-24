Кишинёв, 24 апреля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В воскресенье, 24 апреля, в столице Молдавии состоялся антиправительственный митинг, участники которого приняли резолюцию с требованием проведения досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими, а также организации референдумов. Как сообщает AllMoldova, данное предложение митингующие поддержали единогласно.

Демонстрация. Алексей Моргунов. 1920

Акцию протеста организовала гражданская платформа «Достоинство и справедливость» (DA). По данным местных властей, в митинге участвуют около 8 тыс. человек. В свою очередь, организаторы заявляют, что на акцию вышли десятки тысяч людей.

Лидер гражданской платформы DA Андрей Нэстасе в своем выступлении на митинге пообещал собравшимся «бороться за свободу и за страну» до самой смерти.

«Мы не будем плакать по углам, а потребуем досрочных выборов парламента и президента, а также проведения плебисцита, — заявил Нэстасе. — К сожалению, во время протестов, когда мы организуем протест, Плахотнюк (молдавский бизнесмен Владимира Плахотнюка) уезжает из страны».

Участники акции протеста приняли решение окружить здание правительства Молдавии, а после ждать, когда представители власти выйдут на переговоры.

Отметим, что акция протеста проходит мирно, на данный момент информация о стычках с сотрудниками полиции не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля лидер Партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин на пресс-конференции по итогам заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге заявил, что ситуация в стране катастрофическая и не исключена возможность революции.

О неизбежности социального взрыва в стране на той же сессии ПАСЕ предупреждал лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.