Рига, 24 апреля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Латвии попал в ДТП грузовик Scania, который передвигался в составе колонны НАТО и перевозил в прицепе зенитную установку L70. Как сообщает Sputnik, инцидент произошел в субботу, 23 апреля, на Таллинском шоссе возле города Адажи.

Joel Salgado Грузовик с зенитной установкой

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ, который на большой скорости протаранил грузовик Scania.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, «в результате ДТП тяжелые травмы получил водитель «Жигулей», а также двое военнослужащих».

По факту аварии проводится расследование.