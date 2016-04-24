Калининград, 24 апреля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт неоказания медицинской помощи молодой многодетной мамы Ольгой Бузиковой из Калининградской области, серьёзно пострадавшей в ДТП. Об этом сегодня, 24 апреля, говорится на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя комитета Владимира Маркина.

Фото из группы в соцсети «Поможем Ольге Бузиковой вместе!» Ольга Бузикова из Калининградской области

О тяжёлой судьбе 28-летней девушки накануне рассказал телеканал НТВ, после чего Следственный комитет инициировал проверку. Однако, как уточняет корреспондент ИА REGNUM в Калининграде, о мытарстве Ольги региональные писали ещё в декабре 2015 года.

Девушка попала в ДТП летом 2014 года, не справившись с управлением автомобиля на закруглении дороги. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «компрессионно-оскольчатый перелом позвонка с ушибом и сдавливанием спинного мозга».

В нейрохирургическом отделении Калининградской областной больницы Бузиковой сделали операцию, вставив титановый имплантат, а затем перевели в больницу города Советска, где проживала пациентка.

Именно в Советской центральной городской больнице, по словам Ольги Бузиковой, медики не стали оказывать должной помощи. Она месяц пролежала в лечебнице без должного гигиенического ухода, в результате чего у пациентки открылись многочисленные пролежни.

«Когда меня выписывали, врач сказал родным, что я уже, считай, покойница и больше нескольких месяцев не проживу», — цитирует девушку портал «Клопс».

Ольга воспитывает троих детей, младшему из которых 5 лет.