Самара, 24 апреля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. По факту обнаружения тел 6 человек и тяжелого ранения малолетней девочки в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 105, ч.3 ст.30 ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство 2-х и более лиц, покушение на убийство). Об этом сообщается в воскресенье, 24 апреля, на сайте Следственного комитета России (СКР).

Убийство Авеля. Тинторетто. 1552

«В одном из домов в селе Ивашовка Сызранского района Самарской обл. обнаружены тела 3-х мужчин и 3-х женщин с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении. — Среди погибших — замначальника штаба ГУВД Самарской обл. и его родственники».

Кроме того, в местную больницу в тяжелом состоянии была доставлена девочка 2009 года рождения, которую обнаружили в этом доме.

В сообщении также отмечается, что по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в ГСУ СКР.

В настоящее время на месте преступления работают следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в частном доме в селе Ивашевка были найдены тела 6 человек (члены одной семьи). Среди погибших — экс-начальник Сызранской полиции, замначальника штаба ГУМВД Самарской области Андрей Гошт. Также в доме была найдена выжившая девочка.

Читайте также: Одному из членов семьи экс-главы полиции Сызрани удалось выжить