Калуга, 24 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Под Калугой продолжается строительство автомобильной трассы «Южный обход». На транспортных развязках активно ведутся работы по монтажу балок пролетных строений, бетонированию монолитных участков опор, устройству водопропускных труб, отсыпке земляного полотна, сообщили 24 апреля корреспондент у ИА REGNUM в калужском региональном Министерстве дорожного хозяйства.

Andy Stone Строительство дороги

По данным ведомства, на мостовом переходе завершены работы по бетонированию ригелей, осуществляется монтаж балок пролетного строения, бетонирование тел опор, отсыпка стапельной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в эксплуатацию автодороги «Южный обход» позволит вывести транзитный транспорт за пределы Калуги: более 80% перевозок пойдут в обход областного центра. Магистраль соединит уже имеющиеся вокруг города дороги в транспортное кольцо. Стоимость подрядных работ, которые осуществляет ОАО «Московская инженерно-строительная компания» в соответствии с государственным контрактом — 10 255,506 млн. рублей. Строительство автодороги «Южный обход» планируется завершить в 2017 году.