Сызрань, Самарская область, 24 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Следствие по делу об убийстве семьи бывшего начальника полиции Сызрани рассматривает две версии произошедшего. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет «Российская газета».

Jo Naylor Убийство

Сообщается, что следствие выдвигает две версии жесткого убийства шести человек — членов одной семьи под Сызранью. Среди погибших — заместитель начальника штаба ГУВД Самарской области Андрей Гошт, который до сентября 2015 года занимал пост начальника сызранской полиции.

Первая версия — разбойное нападение, вторая — месть криминальных структур.

По данным местных СМИ, в 2015 году полиция Сызрани вступила в активную фазу борьбы с местным криминалом. Был нанесен серьезный удар по нелегальному рынку украшений, алкогольной продукции и оружия. Именно за это Гошту, который тогда руководил сызранской полицией и могли отомстить.

Версию мести также косвенно подтверждает особая жестокость убийства — жертвы были забиты насмерть железными прутами и молотками.

Известно, что при нападении удалось выжить семилетней племяннице Андрея Гошта. Девочка с тяжёлыми травами госпитализирован. Она в коме.

Дом, где совершено убийство принадлежал родителям Гошта. Они также погибли.

Уголовное дело по факту убийства шести человек и покушения на жизнь малолетнего передано в Главное следственное управление СК РФ.