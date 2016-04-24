Осло, 24 апреля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Истребитель F-16 ВВС Норвегии во время тренировочных стрельб по ошибке обстрелял вышки с наблюдателями вместе учебной мишени. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Associated Press.

William Greer Истребитель F-16

Сообщается, что инцидент произошел на острове Тарва у западного побережья Норвегии на прошлой неделе. Истребитель F-16 ВВС Норвегии должен был поразить цели примерно в 500 метрах от наблюдательной вышки, но что-то пошло не так и боевой самолет обстрелял наблюдательный пункт, на котором находились три человека.

К счастью все закончилось благополучно: конструкция получила незначительные повреждения, а из людей никто не пострадал.

теперь специальная комиссия расследует инцидент.