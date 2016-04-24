Пермь, 24 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Столичный футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра прошла сегодня, 24 апреля, в Перми.

fclm.ru Победа «Локомотива»

Единственный мяч в игре забил железнодорожник Петр Шкулетич на 19-й минуте игры. таким образом «Локомотив» увеличил свои беспроигрышную серию в РФПЛ до шести побед подряд.

Теперь «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице с 46 очками после 25 матчей. «Амкар» остался на 11-месте с 26 очками.

Впереди у пермского клуба игра с московским «Динамо», которая пройдет 29 апреля. «Локомотив» 30 апреля сыграет с московским «Спартаком» на своем стадионе.