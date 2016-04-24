Юхнов, Калужская область, 24 апреля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Всего четыре года назад в России прошли торжественные мероприятия, посвященные победе в Отечественной войне 1812 года. Особое место в празднествах занимал город Юхнов Калужской области, история которого тесно связана с личностью героя войны 1812 года, легендарного партизанского командира Дениса Давыдова. Юхновчане помнят и чтят память героя. С 2006 года на территории Юхнова действует Парк Дениса Давыдова, который является любимым местом отдыха не только горожан, но и жителей других регионов России. Создавался парк силами и средствами неравнодушных людей, в том числе жителей Юхнова. А находится он внутри микрорайона Юхновград, где расположена еще одна жемчужина здешних мест. Это парк-отель с одноименным названием, куда съезжаются на отдых со всей России, чтобы провести время в окружении Национального парка «Угра», в рекреационной зоне, в дорогих любому россиянину исторических местах.

Рубикон. Переправа через реку отряда Дениса Давыдова. Семён Кожин. 2001

Казалось бы, все, что касается героев Отечественной войны 1812 года и их памяти, должно быть свято для любого жителя России, ан нет. Администрация г. Юхнова решила, что такое «лакомое место» можно использовать с большей выгодой, и выступила с инициативой о разделе Парка Дениса Давыдова на 59 участков для коттеджного строительства. Официальный повод — строительство домов для многодетных семей.

Однако подобный аргумент вызывает сомнение у калужских правозащитников. «Происходящее в Юхновграде мной изучено. На мой взгляд, тема многодетных семей — это благовидный предлог, под которым местные власти хотят использовать территорию Парка Дениса Давыдова для иных целей. Начнем с того, что территория эта гораздо больше, чем требующаяся под строительство коттеджей для многодетных семей. Место, что и говорить, привлекательное, находится рядом с территорией Национального заповедника «Угра». Кто-то хочет построить там коттеджный поселок и выгодно продать эту застройку. Тем более что рядом есть уже действующая роскошная инфраструктура Юхновграда», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM известный российский адвокат и правозащитник, сопредседатель Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Андрей Мучкин.

Категорически против передачи Парка Дениса Давыдова под коттеджную застройку и население Юхнова. Данный вопрос был вынесен чиновниками Юхнова на публичные слушания 1 декабря 2015 года. Отметим, что в соответствии со ст 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» публичные слушания рассматриваются как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Абсолютное большинство участников слушаний — 95 человек из 136 присутствовавших — проголосовали за итоговые рекомендации о неприятии предложенного проекта и отправке его на доработку. Однако заключение, которое подготовила комиссия (из числа должностных лиц администрации Юхнова и Юхновского района), не соответствовало волеизъявлению абсолютного большинства участников слушаний. Чиновники посчитали, что население… согласно с их намерениями, исказив таким образом результаты голосования.

Шаги юхновских властей стали поводом для обращения участников публичных слушаний в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Но, может быть, в Юхновском районе больше нет свободных земель для строительства коттеджей? Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета учредителей ООО «Юхновград» Николай Кузнецов, «в пункте 2.2. заключения комиссии о публичных слушаниях даются искаженные факты об отсутствии свободных территорий у МО «Городское поселение города Юхнов» по обеспечению земельными участками многодетных семей. Согласно письму главы администрации МО «Городского поселения города Юхнов» Е. Мочаловой от 11.12. 2015 года, свободные земельные участки имеются в самом городе Юхнове, в микрорайоне Корь. В протоколе публичных слушаний в нарушение части третьей ст. 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» не указаны результаты голосований участников публичных слушаний по предложенным итоговым рекомендациям. В заключении комиссии не отражены итоговые рекомендации абсолютного большинства участников слушаний: не утверждать предложенный властями проект, так как в проекте генерального плана территории микрорайона «Юхновград» отсутствует общественно-деловая зона площадью 1,3 га. А именно на ней функционируют построенные за счет сил и средств не только инвесторов, но и горожан, Храм в честь святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба и собственно Парк Дениса Давыдова. Глава администрации Юхновского района Марина Ковалева с 2012 года держит в тайне от многодетных семей 26 сформированных земельных участков, к которым подведены за счет областного бюджета коммуникации: газ, электроснабжение, дороги. канализация».

А что думают по поводу случившегося юхновские власти? К сожалению, попытки дозвониться главе города Юхнова Елене Мочаловой ни к чему не привели. В рабочее время не отвечал даже телефон в приемной. Нашему корреспонденту удалось дозвониться до главы городской думы Юхнова Татьяны Хреновой, которая пояснила, что никаких нарушений и посягательств на чьи-то права она в происходящем не усматривает. И отметила, что борцы за сохранение Парка Дениса Давыдова «кому уже только ни писали, результата нет».

Однако отметим, что в Генеральной прокуратуре Российской Федерации корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что коллективная жалоба жителей и организаций Калужской области на действия муниципальных властей находится на рассмотрении. И даже продлен срок вынесения решения. Видимо, Генпрокуратура Российской Федерации намерена предметно разобраться в данной истории. И повод для беспокойства есть. Речь идет не только об явных нарушениях законодательства, на которые обращают внимание обратившиеся в Генеральную прокуратуру юхновчане. Но и о том, что память об Отечественной войне 1812 года не должна превращаться в компанейщину и повод для освоения бюджета. А Парк Дениса Давыдова — не то место, которое надо разрушать, показывая тем самым дурной пример тем же детям из многодетных семей, на нужды которых ссылается руководство Юхнова.