Спокан, США, 24 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева побила собственный мировой рекорд на командном Кубке мира по фигурному катанию (Team Challenge Cup). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает «Р-Спорт». Турнир проходил в городе Спокан.

Luu/wikimedia.org Евгения Медведева

В произвольной программе Медведева показала результат выше её собственного мирового рекорда — 151,55 балла.

В общем зачете победу одержала сборная Северной Америки (команды формировались по континентам и частям света). Северная Америка набрала 892,42 балла.

На втором месте сборная Европы с 848,06 баллами. В Европейскую сборную вошли российские фигуристы-одиночники Евгения Медведева, Елена Радионова, Сергей Воронов, Михаил Коляда и пара Ксения Столбова и Федор Климов.

На третьем месте сборная Азии — 820,22 балла.

В своей группе Медведева заняла первое место. Лучшей в своей подгруппе стала и Елена Радионова.

Стоит отметить, что Team Challenge Cup — это коммерческий турнир. В нем принимают участие 42 лучших фигуриста мира, которые представляют команды Азии, Европы и Северной Америки. В составе каждой сборной выступают по три одиночника (у мужчин и женщин), а также по две пары (танцевальные и спортивные).