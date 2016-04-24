Москва, 24 апреля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В регионах России стартовала акция «Дерево Победы». Это одна из ежегодных всероссийских акций, приуроченных к празднованию Дня Победы.

волонтёрыпобеды.рф Акция «Дерево Победы» в Астрахани

Организаторы отмечают, что акция призвана способствовать формированию патриотических ценностей в обществе через воспитание уважения к истории России. Участие в мероприятиях проекта позволит вовлечь общественность в деятельность по охране окружающей среды, говорят авторы.

Акция началась сегодня, 24 апреля, в регионах страны. Она продлится до октября 2016 года. Принять участие в мероприятии сможет не только молодежь, но и ветераны Великой Отечественной войны. В рамках акции будут высажены деревья в память о павших в войне, созданы и обновлены мемориальные леса, парки и скверы. За высаженными деревьями будет предусмотрен круглогодичный уход.

Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».