Лондон, 24 апреля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Великобритании аннулировало визы 100 тысяч иностранных студентов в рамках борьбы с миграцией. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает ВВС.

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Британское МВД решило бороться с миграционным потоком путем ежегодного сокращения 30 тысяч виз иностранных студентов. При этом в текущем году под сокращение попали уже более 100 тысяч иностранных студентов.

Представитель МВД Соединенного Королевства подчеркнул, что его ведомство продолжает работу по реформированию системы выдачи студенческих виз. Это реформирование должно справиться со злоупотреблениями и обеспечить эффективную работу иммиграционной системы, которая отвечает национальным интересам Соединенного Королевства.

После того как виза иностранного студента сокращена, он в течение 60 дней должен покинуть Великобританию, чтобы избежать принудительного выдворения.

В Великобритании уже назвали такие меры драконовскими и несоответствующими конечной цели. Кроме того, многие считают, что эти меры подорвут репутацию Великобритании как образовательного эталона.