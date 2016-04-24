Калуга, 24 апреля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В лесном массиве Обнинска Калужской области обнаружено тело 19-летней студентки обнинского Института атомной энергетики с признаками насильственной смерти. Как сообщил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУСК по Калужской области Виталий Гудзь, тело находилось недалеко от здания вуза, где училась студентка.

kaluga24.tv Здание института возле которого нашли убитую студентку

Труп был обнаружен вечером 22 апреля. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе назначены генотипоскопическая, биологическая, судебно-медицинская экспертизы. Принимаются все меры, направленные на установление лица, причастного к убийству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области отмечено увеличение количества зарегистрированных преступлений. Так, в 2015 году произошло 18 218 преступлений, что на 8,4% больше, чем за 2014 год (16 808). Следственными органами следственного управления зарегистрировано 1199 преступлений, или 6,6% от числа зарегистрированных по области.

За 2015 год следственными органами регионального СУСК зарегистрировано 82 убийства и покушения на убийство, 198 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них 37 — повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, 42 изнасилования и покушения на изнасилование, 58 факта насильственных действий сексуального характера.