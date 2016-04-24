Екатеринбург, 24 апреля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В первый день в городе волонтёры раздали одну тысячу ленточек, всего по Свердловской области планируется раздать 5 тысяч георгиевских ленточек. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM ответственный за проведение акции на Среднем Урале Антон Мануйлов.

Георгиевская ленточка

«На следующей неделе волонтёры раздадут по 500 лент на центральных улицах в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске, Туринске, Алапаевске, Артёмовском», — сообщил Антон Мануйлов. По его словам в Екатеринбурге георгиевские ленточки раздают в основном студенты высших учебных заведений города. А вот в других муниципалитетах Свердловской области, помимо студентов к акции подключатся школьники и люди среднего возраста.

Антон Мануйлов сообщил, что одной из целей акции является также разъяснительная работа — как правильно носить георгиевскую ленту. По его словам люди зачастую цепляют ленты на сумочки или на антенны автомобилей, а это неправильно, и выглядит как неуважение к символу Победы.

Он отметил, что одна из участниц акции в скором времени отправится на Балканы. «Мы выдадим активистке 100 георгиевских ленточек, которые она раздаст на улицах городов Греции», — подытожил Антон Мануйлов.