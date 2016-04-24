В Свердловской области раздадут 5 тысяч георгиевских ленточек
Екатеринбург, 24 апреля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В первый день в городе волонтёры раздали одну тысячу ленточек, всего по Свердловской области планируется раздать 5 тысяч георгиевских ленточек. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM ответственный за проведение акции на Среднем Урале Антон Мануйлов.
«На следующей неделе волонтёры раздадут по 500 лент на центральных улицах в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске, Туринске, Алапаевске, Артёмовском», — сообщил Антон Мануйлов. По его словам в Екатеринбурге георгиевские ленточки раздают в основном студенты высших учебных заведений города. А вот в других муниципалитетах Свердловской области, помимо студентов к акции подключатся школьники и люди среднего возраста.
Антон Мануйлов сообщил, что одной из целей акции является также разъяснительная работа — как правильно носить георгиевскую ленту. По его словам люди зачастую цепляют ленты на сумочки или на антенны автомобилей, а это неправильно, и выглядит как неуважение к символу Победы.
Он отметил, что одна из участниц акции в скором времени отправится на Балканы. «Мы выдадим активистке 100 георгиевских ленточек, которые она раздаст на улицах городов Греции», — подытожил Антон Мануйлов.