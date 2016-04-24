Сызрань, Самарская область, 24 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Девочка, выжившая во время убийства её семьи в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области, находится в коме. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщают местные СМИ.

Колыбель (фрагмент). Берта Моризо. 1872

Напомним, сегодня в частном доме в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области были найдены тела шести человек. Все они члены одной семьи. Среди погибших — бывший начальник Сызранской полиции, заместитель начальника штаба ГУМВД Самарской области Андрей Гошт.

Тела шестерых погибших с признаками насильственной смерти были найдены сегодня утром. Также в доме была найдена выжившая девочка. У нее тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей основания черепа. Она находится в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство».

Кто стоит за массовым убийством, и каковы были мотивы, пока неизвестно.