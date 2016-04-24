Гатчина, Ленинградская область, 24 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Праздник «Легенды северных широт», приуроченный к 180-летию народного карело-финского эпоса «Калевала», состоялся 23 апреля в городе Гатчина Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вяйнямёйнен обороняет сампо от ведьмы Лоухи (фрагмент). Аксели Галлен-Каллела. 1896

Вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и карелы наряду с русскими — древнее коренное население Северо-Запада России. На гатчинской земле издавна проживают ингерманландские финны, которые через четыре столетия пронесли память о своих предках, веру, традиции, народную и духовную культуру.

По словам главного организатора праздника Нины Аниконовой, подобное мероприятие состоялось в прошлом году в помещении центральной городской библиотеки имени Куприна. Организаторы увидели, что гости заинтересовались этой темой, поэтому в 2016 году было решено организовать большой праздник финской культуры.

«В Гатчинском районе живет наибольшее число ингерманландских финнов. На сегодняшний день есть три евангелических лютеранских прихода, где проводятся службы и праздники духовной культуры. Калевальская тема известна многим жителям Гатчинского района. Этот посвятили праздник калевальскому эпосу, так как именно на территории Ленинградской области, в свое время, фольклористами были собраны руны — народные песни. Готовились долго и тщательно, чтобы в полной мере показать финскую народную культуру: песни, танцы, игры и ремесла», — рассказала Аниконова.

В рамках праздника состоялся круглый стол на тему «Сохранения этнической самобытности и культуры ингерманландских финнов». Одной из тем беседы стала идея создания музея, посвященного культуре ингерманландских финнов. Местный краевед Андрей Бурлаков рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, что уже на протяжении 36 лет занимается изучением культуры местных народов и собрал большое количество уникальных предметов быта и фотографий, которые могли бы составить экспозицию подобного музея.

В его коллекции есть предметы крестьянского быта, в том числе подлинные фотографии и вещи родственников няни Пушкина — Арины Родионовны. Большинство из них были найдены в ее родовых места — в поселке Суйда Кобринского сельского поселения Гатчинского района. По словам Бурлакова, туристы очень интересуются дачной тематикой, усадьбами, пушкинскими местами (Суйда, Кобрино, Выра), а также родовыми корнями в попытке найти места жительства своих далеких предков.

Концертную программу праздника «Легенды северных широт» украсило театрализованное представление по сюжетам карело-финского поэтического эпоса «Калевала». Отметим, что в основу эпоса «Калевала» легли 50 народных песен (рун), являющиеся важным источником сведений о дохристианских религиозных представлениях финнов и карел.

Особенно гостям понравился постановка о сватовстве невесты, пение рун и игра на старинном финском инструменте кантеле, похожем на меленькие гусли. На вепсском языке была исполнена песня «Ангел» на стихи Николая Абрамова, писавшего по-вепсски. Веселую народную песню о том, что нужно любить одного, а не двух, спела дочь Ольги Устанен — исполнительницы, знавшей более 700 рун. Прозвучала на концерте карело-финская полька и знаменитая на весь мир «Летка-Енка».

Гости праздника смогли также посетить тематическую выставку рисунков по мотивам эпоса «Калевала» и экспозицию «Художественный лен». Большой интерес посетителей вызвали мастер-классы, среди которых было обучение на игре на кантеле, а также вышивка крестиком и гладью, ручное вязание крючком, изготовление национальной тряпичной куклы-оберега и валяние игрушек из шерсти, которые проводили ингерманландские мастерицы.

Также участники праздника танцевали финский народный танец Ралли-Ялли и играли в народные карельские игры «Рукавица» и «Рыба и сети», а в качестве памятных сувениров получили настоящие хвосты енота. В завершении мероприятия гости продегустировали блюда национальной кухни.

В мероприятии, организованном при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, приняли участие порядка 200 гостей.

Добавим, что поддержка и сохранение культуры коренных народов финно-угорской группы является важным направлением деятельности правительства Ленинградской области. Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям реализуется подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области», в соответствии с которой возрождается интерес к истории и культуре финно-угорских народов, создаются и активно действуют центры фольклора, национально-культурные общины и некоммерческие общественные организации коренных малочисленных народов Северо-Запада.