Ереван, 24 апреля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергает сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что в ночь на 24 апреля азербайджанские силовики уничтожили армянский танк вместе с его экипажем в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского военного ведомства.

mil.am Армянский танкист

«Информация азербайджанской стороны об уничтожении танка является дезинформацией», — сказано в сообщении Минобороны Армении.

Кроме того, армянское военное ведомство опровергает сообщение азербайджанских силовиков о множественных нарушениях режима прекращения огня.

Минобороны Армении за минувшую ночь зафиксировало 18 нарушений режима прекращения огня с азербайджанской стороны на государственной границе Армении.

Напомним, Минобороны Азербайджана утверждает, что армянская сторона в ночь на 24 апреля предприняла попытку танковой атаки на позиции азербайджанских силовиков на мартакертском направлении. При этом азербайджанская сторона утверждает, что атака была отбита с потерями для армянской стороны.

Также Минобороны Азербайджана утверждает, что режим прекращения огня был нарушен 108 раз за минувшие сутки.