Калуга, 24 апреля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора государственного предприятия «Калугаоблводоканал». Ему инкриминируют мошенничество, сообщил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по Калуга областного СУСКР Святослав Махтюк.

Пьеро в уголовном суде. Тома Курюр. 1863

По версии следствия, 22 января 2016 года обвиняемый, находясь в помещении одного из калужских кафе, действуя из корыстных побуждений обманным путем получил от директора коммерческой фирмы 357 тысяч рублей. Следствие полагает, что деньги предназначались за оказание содействия в победе фирмы на право заключения с «Калугаоблводоканалом» договора на поставку, пуско-наладку оборудования для автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов.

Злоумышленник задержан с поличным после получения денежных средств. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства по делу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в калужском регионе отмечается рост количества выявленных преступлений коррупционной направленности. Так, за два месяца этого года рост составил 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (27 против 22). Увеличилось и число лиц, совершивших преступления указанной категории (20 против 18). При этом взятки стали получать чаще (5 зарегистрированных фактов против 3). Также увеличился средний размер взятки, который составил 381 тыс. рублей. Количество зарегистрированных фактов дачи взяток выросло с 5 до 9.