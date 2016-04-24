Калуга, 24 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Порядка десяти производств планируется открыть в 2016 году в индустриальных парках Калужской области, сообщили ИА REGNUM в региональном Мминистерствеа экономического развития.

Загадка старику (фрагмент). Александр Дейнека. 1926

В числе реализуемых в этом году проектов в индустриальном парке «Ворсино» — производство медицинских внутривенных растворов «Сфера-фарм» и сверхтонких керамических панелей «Ламинам Рус». Индустриальный парк «Грабцево» запускает вторую очередь производственных мощностей и инфраструктуры завода по выпуску автомобильных запчастей и комплектующих филиала «Магна Автомотив Рус» в Калуге.

По данным управляющих компаний индустриальных парков, в 2016 году в 36 индустриальных парках на территории 17 регионов страны планируется старт около 70 производственных проектов. По словам заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова, курирующего региональную промышленную политику, это подтверждает, что индустриальные парки и промышленные технопарки являются привлекательным форматом для локализации производственных проектов.

Минпромторг России применяет два инструмента финансовой поддержки. Первый — субсидия управляющим компаниям индустриальных парков и технопарков для возмещения затрат на создание их инфраструктуры. За 2014−2015 годы поддержку получили 13 индустриальных парков и два промышленных технопарка. Второй механизм поддержки разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию в 2014 году. Он предусматривает возмещение из федерального бюджета затрат на создание парков, которые сделаны регионами. В конце февраля этого года правительством России утвержден перечень из 15 проектов индустриальных парков и технопарков от 13 регионов, которым в 2016 году будут предоставлены субсидии на сумму свыше 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области действуют 12 индустриальных парков. В их числе два новых парка — «К-Агро» и «Мещовск». Общая площадь территории превышает 5 тысяч га. На площадках парков создано 17,7 тысяч рабочих мест. С 2013 по 2015 год от резидентов индустриальных парков в бюджеты всех уровней поступило более 135,5 млрд рублей, из них 14,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет Калужской области.