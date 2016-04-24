Анкара, 24 апреля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Журналистка нидерландской газеты Эбра Умар был арестована в Турции за сообщение в Twitter по поводу сына президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Билала. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Associated Press.

houstondwiPhotos Арест журналистки

Журналистка сообщила, что она была доставлена в отделение полиции курортного города Кушадасы в провинции Айдын на побережье Эгейского моря.

Официальные лица Нидерландов и Турции пока не давали никаких комментариев по этому поводу.

Стоит отметить, что в последние годы в Турции идет активная борьба власти против свободы слова. Малейшая критика в адрес властей и особенно президента Эрдогана тут же называется оскорблением, а за это в Турции предусмотрена уголовная статья.

Известно, что в Турции на данный момент под стражей находятся 29 журналистов.