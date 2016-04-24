Пекин, 24 апреля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская народная республика обсуждают совместные проекты по исследованию других плане Солнечной системы. Такое заявление сделал глава Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров, который находится в Поднебесной по случаю первого Дня космонавтики Китая, сообщают сегодня, 24 апреля, «РИА Новости».

European Space Agency Поверхность Марса

Комаров рассказал, что китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Россией по исследованию Марса. Также китайцы нацелились на другие планеты. «У нас были переговоры с руководством китайской национальной космической администрации по основным направлениям нашего сотрудничества. Мы обсудили и перспективные проекты, и состояние дел», — рассказал Комаров.

Москва и Пекин ведут консультации о возможностях сотрудничества и совместных экспериментов в области пилотируемых программ и на околоземной орбите, отметил глава «Роскосмоса».

24 апреля 1970 года Китай успешно запустил свой первый искусственный спутник Земли — «Дунфанхун-1». В связи с этим, в этом году правительство Поднебесной учредило новый национальный праздник — День космонавтики. Теперь он будет отметаться ежегодно.