Баку, 24 апреля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что в ночь на 24 апреля армянская сторона предприняла попытку танковой атаки в зоне карабахского конфликта. Соответствующее сообщение распространила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

mil.am Армянский танк

Сообщается, что армянские танки ночью приблизились к позициям азербайджанской армии и начали обстрел. Затем пехота под прикрытием танков попыталась атаковать азербайджанские позиции, но была отбита. Атакующие были вынуждены вернуться на прежние позиции.

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона потеряла один танк. Экипаж танка погиб. Боестолкновение произошло на мартакертском направлении.

Обе стороны сегодня сообщили, что за минувшие сутки были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

Напомним, после того как в первые дни апреля Азербайджан возобновил военные действия против Нагорного Карабаха, достичь — при посредничестве России — устного соглашения о прекращении огня удалось 5 апреля. С тех пор стороны обвиняют друг друга в многочисленных его нарушениях.