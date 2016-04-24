Лондон, 24 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Великобритании следует прислушаться к мнению своего основного союзника и ключевого партнёра — США, и остаться в составе Европейского Союза. Такое заявление сделал президент США Барак Хусейн Обама в интервью телеканалу ВВС, опубликованном сегодня, 24 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская угроза

Обама заявил, что британцам следует обратить внимание на мнение стран, «которые вам ближе всего и больше всего заботятся о вас, с которыми вы чаще всего сотрудничаете и с которыми у вас особые отношения».

Такие страны, и прежде всего США, считают, что Соединенному королевству лучше остаться в составе Европейского Союза, недвусмысленно намекнул Обама.

Если британцы проголосуют за выход из ЕС, то их королевство потеряет существенную долю влияния как в Европе, так и в остальном мире, а США заинтересованы в сильном партнере, осторожно угрожает Обама.

При этом он сразу оговорился, что отношения между Лондоном и Вашингтоном в целом не зависят от конкретных текущих вопросов. Страны активно сотрудничают в военной области и разведдеятельности. Это сотрудничество никак не пострадает, если Соединенное королевство выйдет из Евросоюза.

А вот что касается торговли, то США, в первую очередь, заинтересованы в торговых отношениях с крупными блоками, такими, как Евросоюз. Если Великобритания из ЕС выйдет, что торговое партнерство с Великобританией, как отдельно взятой страной не будет в приоритете у США.

Напомним, референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе состоится 23 июня.