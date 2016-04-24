Ярославль, 24 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. С 21 по 23 апреля в Ярославле прошла конференция «Будущее урологии 2016». В организации мероприятия приняли участие Ассоциация молодых урологов (АМУР), Департамент здравоохранения и фармации правительства Ярославской области, Ярославский государственный медицинский университет, Французская ассоциация урологов, Кафедра эндоскопической урологии РУДН, Ассоциация молодых врачей Армении и др. Особую роль в проведении конференции сыграли заведующий кафедрой урологии с нефрологией ЯГМУ Шорманов И.С. и руководитель ярославского отделения АМУР Ворчалов М.М.

Phalinn Ooi Врач-уролог на операции

В рамках мероприятия с докладами о современных достижениях урологии выступили такие известные в мире специалисты как профессор Жан Люк Декот — президент Французской ассоциации урологов, профессор Тьери Пешо, профессор Мишель Бола, Пьер Моно и Бернар Бойло.

Первый день конференции был посвящен работам молодых специалистов, хотя участие приняли и достаточно известные российские и зарубежные урологи, в том числе с Украины, из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Сессии модерировались наиболее опытными членами АМУР, в том числе председателем ассоциации Д.А.Мазуренко и президентом И.И.Абдуллиным.

На следующий день прошла русско-французская часть мероприятия. Доклады были посвящены современным методам лечения злокачественных заболеваний почек, предстательной железы и мочевого пузыря. Помимо известнейших французских специалистов, с современными докладами выступили и российские врачи с мировым признанием, такие как профессора А.Д.Каприн, А.А.Костин, С.П.Даренков, Р.Х.Галеев, Б.Г.Гулиев, доктор медицинских наук С.В.Котов, кандидат медицинских наук А.В.Живов и другие.

Последний день был посвящен социальной программе — участники заложили «Аллею врачей мира» в Парке 1000-летия Ярославля — были посажены березы и липы. Позже для всех желающих состоялся марафон.