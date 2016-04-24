Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Таганрогском заливе (Азовское море) сел на мель сухогруз под турецким флагом. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

Севшее на мель судно (фрагмент). Уильям Тёрнер. 1828

Сообщается, что в 7:35 мск в акватории Таганрогского залива сел на мель в районе 26-го буя сухогруз под флагом Турции. Корабль следовал из Ростова-на-Дону в Турцию. Он перевозил пиломатериалы.

После того как корабль сел на мель, обнаружились проблемы с электротехникой на борту. Разлива нефтепродуктов нет. На борту сухогруза находятся 11 человек.

Из Ростова-на-Дону на помощь сухогрузу вышли два катера.