Сызрань, Самарская область, 24 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Бывший начальник сызраньской полиции Андрей Гошт, и вся его семья были убиты в ночь на 24 апреля в Самарской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Сообщается, что пять человек — члены одной семьи бывшего начальника полиции города Сызрань, были убиты в селе Ивашевка Сызранского района. Тела трех мужчин и трех женщин обнаружены в частном доме в селе Ивашевка с признаками насильственной смерти. Девочка 2009 года рождения доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Гошт был начальником МУ МВД России «Сызранское» с июня 2013 года до сентября 2015 года. Затем был переведен на руководящую должность в областной главк.

Подробности произошедшего выясняются.