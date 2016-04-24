Флинт, США, 24 апреля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения при стрельбе в американском штате Мичиган. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает телеканал ABC12.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Сообщается, что инцидент произошел около 21:30 по местному времени в городе Флинт. Перестрелка началась на перекрёстке улиц Вудбридж и Стивенсона. Один из раненных находится в критическом состоянии. Жизни остальных ничего не угрожает.

Полиция ведет розыск стрелка. Причины инцидента устанавливаются.